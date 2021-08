Paaspop moet weer afbreken: 'Ik kan er met mijn verstand niet bij'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Paaspop in Schijndel moet weer afbreken

Het geluid van hamers op metaal en vorkheftrucks die rondrijden met podiumdelen. Op het festivalterrein van Paaspop in Schijndel lijkt niks veranderd. Maar er is een verschil. Het is deze zaterdag niet meer het geluid van opbouwen, maar van afbreken.

Organisator Peter Sanders ziet met lede ogen aan dat tien jongemannen een tent die half was opgebouwd, alweer aan het afbreken zijn. He festivalterrein is voor de helft opgebouwd. Op 2 september zou het er los moeten gaan, maar het mag niet. De festivaldirecteur snapt niks van de beslissing van het kabinet. Het is volgens hem niet uit te leggen. “De voetbalstadions zitten vol, de Formule 1 mag met tienduizenden mensen doorgaan en dan mogen onze 25-duizend bezoekers niet komen.”

De voetbalstadions zitten vol, de Formule 1 mag wel. En wij niet, onbegrijpelijk.

Natuurlijk begrijpt Sanders ook dat de Eredivisie en de Formule 1 geplaceerde evenementen zijn, maar in de praktijk zijn ze dat volgens hem niet. “Die mensen springen op bij een doelpunt en vliegen elkaar in de armen. En in de pauze gaan ze allemaal een biertje halen en dat gebeurt echt niet op anderhalve meter”.

De verbazing van Sanders wordt nog groter als hij naar het buitenland kijkt. “In België mogen evenementen weer met 75-duizend bezoekers per dag doorgaan. Je zult zien dat de jongeren vanaf nu feest gaan vieren in België. Dat lijkt me toch nog niet de bedoeling.” Sanders vertrouwt het kabinet niet meer. “Voor de zoveelste keer wijken ze af van hun stappenplan. Dat is heel onbetrouwbaar. Ik kan er met mijn verstand niet bij.”

Over het voortbestaan van Paaspop maakt Sanders zich geen zorgen. “Wij vallen onder het garantiefonds. De financiën is niet het grootste probleem , wij willen gewoon drie dagen een feest organiseren.

Voor de zoveelste keer wijken ze af van het stappenplan. Dat is onbetrouwbaar.

Het is voor de tweede achtereenvolgende keer dat Paaspop niet doorgaat .Vorig jaar aan het begin van de pandemie werd het afgelast. “Daarom gingen we dit jaar uit van twee scenario’s, of met Pasen of begin september. Dat leek een briljante zet. Toen het in april niet door kon gaan, hadden wij al een veilige nieuwe datum. Tenminste dat dachten we."

Intussen haalt een oudere man met een vorkheftruc vloerplaten weg en legt deze terug op de stapel. Hij had ze gisteren nog keurig neergelegd voor een nog te bouwen tent. “Dit is shit. Hier doen we het niet voor."

De man verzorgt ook het grasveld van het festivalterrein en daar is hij trots op. “Het ligt er schitterend bij, dat zegt iedereen. Maar daar hebben we nou niks aan”.

Hij hoopt nu maar op volgend jaar. Festivaldirecteur Sanders doet dat ook. "We gaan gewoon door. In 2022 is er 100 procent zeker weer een Paaspop, gewoon met Pasen.

