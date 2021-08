Harm zegde tijdelijk coronabaantje te vroeg op: 'Hoopte op festivalzomer'

Even geen licht en geluid voor Harm Ruijs, maar het dak op voor zonnepanelen (eigen foto). vergroot

Van licht en geluid voor feestjes en partijen, naar zonnepanelen. Harm Ruijs uit Schaijk had met zijn licht- en geluidbedrijf door corona ineens niks meer te doen en ging vorig jaar daarom tijdelijk aan de slag bij een zonnepanelenbedrijf. Hij gokte er in mei op dat de festivalzomer nu onderhand wel zou zijn losgebarsten en zegde zijn tijdelijke baan alvast op, maar nu komt Harm bedrogen uit.

Het kabinet maakte vrijdag bekend dat de evenementensector tot in ieder geval 20 september helemaal stil ligt. Een nieuwe dreun, nadat de evenementen in juli ineens weer stilgelegd werden vanwege oplopende coronabesmettingen. Harm blijft ondanks alles positief, maar heeft het wel gehad met het zwalkende beleid van het demissionaire kabinet: “Liever een negatief verhaal, dan valse hoop.”

Door corona kwam het bloeiende bedrijf van Harm, dat hij vanaf zijn tienerjaren zelf opbouwde vanuit de garage van zijn ouders, ineens tot stilstand. Van honderden feesten per jaar naar een nagenoeg lege agenda. Daarom zocht hij tijdelijk een andere baan.

Tijdelijk werd meer dan een jaar. Door afgelopen mei op te zeggen, kon hij nog uitwerken en zijn eigen bedrijf weer klaarmaken voor de drukke festivalperiode. “Ik heb flink gewerkt om buffers op te bouwen en het bedrijf financieel gezond te houden”, vertelt Harm. “Ik had mijn route uitgestippeld en hoopte op een festivalzomer. En nu is ineens het hele festivalseizoen weg.”

Harm aan het werk tijdens de kermis in zijn thuisdorp Schaijk (eigen foto). vergroot

Onbegrijpelijk, vindt Harm: “In voetbalstadions en bij de Formule 1 kan het ook. Leg maar eens uit waarom festivals dan niet kunnen.” Hij had liever gehad dat Den Haag in juli minder hard van stapel was gelopen. “We hebben nu in één keer flink moeten versnellen en vervolgens werd er met twee voeten op de rem getrapt. Dat kost twee keer geld.”

" Alsof je een metselaar een muur laat bouwen en vervolgens zegt: breek maar weer af.”

De geannuleerde feestjes doen niet alleen pijn in de portemonnee, maar doen ook mentaal wat, vertelt Harm: “We hadden opgebouwd op 7th Sunday, alles was klaar. Vervolgens werd het afgelast en konden we alles weer afbouwen. Alsof je een metselaar een muur laat bouwen en vervolgens zegt: breek maar weer af.”

"Ik vraag me af hoeveel klappen je nog moet incasseren."

Met hangende pootjes terug naar zijn ‘tijdelijke’ baas gaat Harm liever niet, want hij blijft hopen dat er half september toch meer versoepelingen komen voor de evenementensector. Een festivalzomer zit er dan sowieso niet meer in, maar Harm hoopt dat zijn bedrijf dan toch weer op gang komt: “Het komt allemaal wel weer goed, maar ik vraag me wel af hoeveel klappen je nog moet incasseren.”

Harm aan het werk achter een mengpaneel (eigen foto). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.