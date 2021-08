Virgil van Dijk keert bij Liverpool terug in Premier League

Virgil van Dijk speelt zaterdag met Liverpool tegen Norwich. Trainer Jürgen Klopp vindt de centrale verdediger voldoende fit om aan de wedstrijd te beginnen. Het is voor het eerst sinds oktober vorig jaar dat Van Dijk zijn opwachting maakt in de Premier League.

De Bredanaar raakte destijds zwaar geblesseerd aan een knie in de derby tegen Everton. Hij miste daardoor ook het Europees kampioenschap met Nederland. In de voorbereiding op het seizoen kwam Van Dijk echter weer in actie.