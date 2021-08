Flink gewijzigd PSV wint seizoensopener op bezoek bij Heracles Almelo

PSV kwam via Bruma op voorsprong (foto: ANP). vergroot

PSV heeft ondanks zes(!) wissels in de basisopstelling de eerste wedstrijd in het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen. De ploeg van trainer Roger Schmidt was met 0-2 te sterk voor Heracles Almelo.

Iets meer dan een uur voor de aftrap in Almelo zal menig PSV-supporter hebben opgekeken van de basisopstelling van de Eindhovenaren. Het lag in de lijn der verwachtingen dat Schimdt, daags voor het eerste duel met Benfica, wat wijzigingen zou doorvoeren in zijn opstelling. Maar ditmaal veranderde Schmidt zes van de elf namen ten opzichte van afgelopen woensdag.

Basiskrachten krijgen rust

Spelers als Mvogo, Mauro en Bruma mochten vanaf het begin beginnen in de seizoensopener, terwijl Gakpo, Götze, Zahavi en Drommel werden gespaard en op de bank begonnen. En andere vaste basiskrachten Max (lichte spierblessure), Van Ginkel (door kunstgras) en Boscagli (net vader geworden) waren niet eens met de ploeg afgereisd naar het oosten.

PSV had het in Almelo in de beginfase moeilijk met de felle gastheren. Onder luid gejuich van het Almelose thuispubliek probeerde PSV de controle te grijpen en na een minuut of vijftien lukte dat aardig. De ploeg van Schmidt werd zelf gevaarlijk via goede acties van Bruma en Madueke, maar moest achterin opletten op uitbraken van Heracles. Echte kansen kreeg de thuisploeg niet, al ging het bijna mis voor PSV wanneer doelman Mvogo twee keer de bal uit zijn handen zag glijden.

Bruma op dreef

Iets voor rust kwam PSV op voorsprong. Davy Pröpper zag de ruimte aan de linkerkant liggen, waar Bruma werd diep gestuurd. De Portugees, vaak het mikpunt van spot, bleef uiterst koel oog in oog met Heracles-doelman Bucker en zette PSV zo op 0-1. Even later was Bruma, die een prima wedstrijd speelde, dicht bij zijn tweede treffer, maar zijn schot spatte uiteen op de paal.

Het flink gewijzigde PSV bleef relatief eenvoudig op de been in Almelo. Zeker in de tweede helft was het wachten op de 0-2. Die kwam na iets meer dan een uur spelen op het scorebord te staan. Na een goede actie van Zahavi (net ingevallen voor Vertessen), kwam de bal via Götze, Pröpper en Teze vervolgens bij Madueke in de zestien. De Engelsman draaide met zijn rug naar het goal naar links en schoot de bal vervolgens in de verre hoek: 0-2. Direct na de goal werd Madueke vervolgens gewisseld voor Gakpo. Zo gaf Schmidt zijn beoogde basisspelers rust én ritme voor het belangrijke duel met Benfica in de laatste voorronde van de Champions League.

De 19-jarige Noni Madueke trekt de goede lijn van de eerste wedstrijden gestaag door. De Engelsman is dit seizoen op dreef en was in zes wedstrijden al goed voor vijf goals en één assist. Gekeken naar het aantal speelminuten, maakt Madueke iedere 87 minuten een goal.

Na de 0-2 van de Engelsman was de zege voor PSV zo goed als binnen. PSV kreeg nog kansen op de 0-3, maar meer zat er zaterdagavond niet in voor de Eindhovenaren. Trainer Schmidt kan met zijn ploeg nu vol de focus gaan leggen op het duel in Portugal met Benfica van aankomende woensdag. Na deze overwinning -de zesde op rij- zal PSV in ieder geval met veel vertrouwen afreizen naar de Lissabon.

