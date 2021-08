PSV-coach Schmidt over vele wissels: ‘Moest spelers in bescherming nemen’

PSV-trainer Roger Schmidt (foto: ANP). vergroot

PSV-trainer Roger Schmidt baarde -opnieuw- opzien zaterdagavond door een groot gedeelte van zijn basiself om te gooien voor de seizoenstart tegen Heracles Almelo. Hoewel PSV een aardige pot op de mat legde en met 0-2 won, ging het na afloop toch over de vele wijzigingen. “Dit was in mijn optiek het juiste moment.”

PSV startte zaterdagavond met zes andere namen dan afgelopen dinsdag tegen FC Midtjylland. Maar zoals gezegd wonnen de Eindhovenaren wel en hielden ze voor de vierde keer op rij de nul. Met de belangrijke wedstrijd in Portugal tegen Benfica in strijd om een ticket voor de Champions League, wilde Schmidt graag wat spelers rust gunnen.

Zes wijzigingen, dat viel natuurlijk op. Waarom koos je ervoor om je team zo om te gooien?

“Dit was het goede moment om een paar frisse spelers te brengen. We hebben de afgelopen weken veel wedstrijden gespeeld, waarbij de laatste drie ook nog eens alledrie uit waren. Ik moest was spelers in bescherming nemen. Ook de spelers die de afgelopen weken niet zo veel speelden, we hebben hen ook in de beste vorm nodig.”

Je wisselde ook Joël Drommel voor Yvon Mvogo, terwijl Drommel het toch prima deed? ?

“Dat is ook zeker zo. Maar het is voor Drommel wel nieuw om elke drie dagen te spelen. Niet zozeer fysiek, maar wel mentaal kan dat even aanpassen zijn voor hem. Daarbij geldt ook voor Mvogo dat we hem graag in vorm hebben, zodat we altijd twee keepers hebben die er kunnen staan.”

Uiteindelijk win je wel 'gewoon' met 0-2, de winnende coach heeft altijd gelijk dus?

“Nou, soms heeft de verliezende coach ook gelijk haha. Alleen heb je dan niet veel argumenten om je gelijk uit te leggen. Ik denk dat we vandaag een goede wedstrijd hebben gespeeld tijdens een moeilijke uitwedstrijd. We scoren twee goede goals en houden voor de vierde keer op rij de nul. Dat geeft vertrouwen. We wilden vandaag ook een signaal afgeven aan het team: we hebben iedereen nodig. Het is onmogelijk om het dit seizoen te redden met twaalf of dertien spelers.”

Bruma was net als dinsdag ook nu weer belangrijk. Is de kans groot dat hij dit seizoen toch blijft bij PSV??

“Dat is moeilijk te zeggen, dat zullen we gaan zien. Zolang Bruma hier is, gebruik ik hem. Hij is gemotiveerd, is blij in deze groep en hij traint goed. Hij verdiende het om te spelen en in mijn optiek heeft hij goed gespeeld vanavond. Natuurlijk is er een kans dat hij nog weggaat, maar ik ben heel positief over hoe hij zich manifesteert.”

