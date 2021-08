Vader wil dochter redden uit relatie, familielid doodgeschoten door vriend

De schutter vluchtte naar het dak. (Foto: Roland Heitink) vergroot

De schietpartij in Huissen (Gelderland) waarbij een 48-jarige man uit Cuijk is overleden, is waarschijnlijk het gevolg van relatieproblemen. Een buurtbewoner zegt dat de schutter bij zijn vriendin was ingetrokken en vaak ruzie had. Haar vader wilde vrijdag ingrijpen en probeerde de schutter samen met een familielid uit het huis te krijgen, maar dat liep flink uit de hand. Een van de twee mannen overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De ander raakte gewond.

Ron Vorstermans Geschreven door

Dat meldt Omroep Gelderland, die met meerdere buurtbewoners heeft gesproken. Het is niet helemaal duidelijk of de vader of het andere familielid is omgekomen, maar volgens Omroep Gelderland gaat in de buurt rond dat de vader lichtgewond is geraakt en dat het andere familielid is overleden.

‘Veel ruzie’

Het lichaam van het familielid werd in het appartement gevonden waar de schutter samenwoonde met een vrouw, beide partners eind twintig.

“Zij woonde hier als eerste en vorig jaar is haar vriend bij haar ingetrokken. De laatste tijd hadden ze heel veel ruzie, we lagen er wakker van”, vertelt een bewoner van het appartementencomplex.

Foto: Roland Heitink. vergroot

Volgens buurtbewoners wilde de vader zijn dochter helpen. "Het lijkt erop dat de vrouw gisteren is vertrokken en dat haar vader haar vriend uit het appartement wilde sturen. Dat is vermoedelijk helemaal uit de hand gelopen”, zegt een van de buurtbewoners. Een familielid werd dood gevonden in het appartement, de andere, waarschijnlijk de vader van het meisje, had een hoofdwond en wist buiten de hulpdiensten te bellen.

Man overleed later

De schietpartij in Huissen was vrijdagavond. De man overleed ’s nachts in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Na de geloste schoten verschanste de schutter zich op het dak van een appartementengebouw. Hij had enkele vuurwapens bij zich en dreigde zichzelf wat aan te doen. Buurtbewoners werden op veilige afstand gehouden, terwijl agenten het gebouw omsingelden.

De man kwam uiteindelijk zelf naar beneden, nadat de politie op hem had ingepraat. Hij is gearresteerd en zit vast.

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.