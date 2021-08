Hardloopster (62) overleden na aanrijding door scooter in Roosendaal

Foto: SQ Vision. vergroot

De 62-jarige vrouw uit Oud Gastel die woensdagochtend aangereden werd toen ze aan het hardlopen was op de Gastelseweg in Roosendaal is aan haar verwondingen overleden. Dat maakte de politie zondagochtend bekend.

De hardlopende vrouw werd rond tien uur 's ochtends geraakt door een vrouw op een scooter. Ze werd snel naar een ziekenhuis gebracht, maar overleed daar donderdag aan haar verwondingen.

THC

Ook de scooterrijdster, een 38-jarige vrouw uit Roosendaal, werd na het ongeluk naar een ziekenhuis gebracht. Bij haar werd een bloedproef afgenomen, nadat ze bij een speekseltest positief testte op THC.

De uitslag van de bloedproef is over anderhalve week beschikbaar.

