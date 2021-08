Oorlogsmonument weer besmeurd en onteerd met bierflesje: 'Mijn hart huilt'

Het monument werd besmeurd en er werd een leeg bierflesje in de hand van de Merwedegijzelaar gestopt. vergroot

Het Merwedegijzelaars-monument in Werkendam is opnieuw besmeurd. Het monument herinnert aan de razzia waarbij in het voorjaar van 1944 zeshonderd mannen en jongens door de Duitsers werden opgepakt.

Vlak voor het weekend ontdekte nabestaande Piet Kramer dat de rechtersokkel was besmeurd met een vettige, kleverige substantie en dat het beeld van de 'Merwedegijzelaar' een leeg bierflesje in de hand had gekregen. “Mijn hart begon gelijk te huilen, dit is de derde keer."

Het beeld aan de Sasdijk in Werkendam is één van de drie monumenten die herinneren aan de razzia van 1944. In september vorig jaar werden in drie dorpen, waar de razzia in 1944 plaatsvond, gelijktijdig een monument onthuld. “Die monumenten gaan wel over onze vaders”, vertelt nabestaande Anja van der Starre. “Ik ben verdrietig en boos over de besmeuring, maar om daar in te blijven hangen lost ook niets op. We moeten iets."

De razzia in 1944 was een vergeldingsactie van de Duitsers, onder meer omdat het verzet in de Biesbosch twee landwachters in de Biesbosch had doodgeschoten. Als wraak sloegen de Duitsers keihard terug. Bij een razzia werden in drie dorpen, waaronder Werkendam, honderden jongens en mannen opgepakt.

“Het begint met educatie op scholen”, zegt Anja van der Starre. “De grote verhalen over Anne Frank en de Soldaat van Oranje zijn bekend, maar als scholen in de regio beginnen met vertellen wat er in het eigen dorp is gebeurd, dan krijgt zo’n monument – en het verhaal - ook meer bekendheid en betekenis. De kans is overigens groot dat familie van de huidige jongeren, ook te maken hebben gehad met de razzia van 1944.”

"Dit was de derde keer, ik kan er niet meer tegen."

“Ik denk dat het in de nacht van donderdag op vrijdag is gebeurd”, vertelt Piet Kramer. “Ik zag het, want ik kom er elke dag voorbij. Dit was de derde keer, ik kan er niet meer tegen. De eerste twee keer heb ik het zelf schoongemaakt." Piet vertelt verder dat een ploeg van de gemeente Altena zaterdag het monument heeft schoongemaakt. “Dat gebeurde in opdracht van de burgemeester zelf”, zegt Kramer.

Van der Starre, wier vader in 1944 ook werd opgepakt, bevestigt de uitnodiging. “Die mannen die toen opgepakt zijn waren allemaal tussen de 18 en 25 jaar. Stel je dat eens voor, scan de QR-code eens die op het bankje bij het monument is aangebracht. Ik wil er over komen praten, discussiëren, desnoods bij het monument met een flesje bier."

Op de website van de Merwedegijzelaars is het monument te bekijken in een 3D-annimatie.

