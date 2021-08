Uien vliegen van het veld af bij Jan en Rigerda

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Uien rapen bij boer Jan en Rigerda in Moerstraten

Veel mensen hadden er een zondagsuitje van gemaakt om op het veld van boer Jan Aarden uien te gaan rapen voor vijftig cent per kilo. Op zijn akker lag zo'n 200.000 kilo. De reden: boer Jan en zijn vrouw Rigerda krijgen hun handelswaar niet verkocht. "Het zijn lastige tijden voor de boer en voor twee cent per kilo de uien verkopen is ver onder de kostprijs", zei de boer afgelopen week tegen Omroep Brabant.

Dus bedacht Aarden een ludieke actie. Voor vijftig cent per kilo mochten er zoveel uien worden geraapt als men wilde. En er waren heel wat liefhebbers op de been zondag in Moerstraten. "Ik vind het leuk om lokaal de boeren te helpen", vertelt een vrouw. "Zelfs mijn zus in Harderwijk heeft een bestelling meegegeven."

Een andere vrouw denkt vooruit: "Lekker voor de hele winter een voorraad in huis halen. Heerlijk. Ik moet voor de hele familie meenemen. In totaal zo'n twintig kilo denk ik."

Een man zag de oproep van de familie Aarden voorbijkomen op Facebook. "Beter bij de boer halen dan bij een supermarkt. Zonde om de uien op het land te laten liggen", zegt hij. Ondertussen heeft een andere man al een flinke zak bij elkaar geraapt. "Uiensoep voor de hele straat? Dat kun je wel zeggen."

Uien rapen voor jong en oud in Moerstraten bij boer Jan en Rigerda. vergroot

Jan en Rigerda willen er een jaarlijks raapfeest van maken (Foto: Sven de Laet) vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.