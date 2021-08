'Vreemde vogel' teruggevonden, maar de daders zijn gevlogen

De plek waar de pijl werd teruggevonden (foto: twitter van Gogh Brabant). vergroot

De vrijwilligers van de Van Gogh Kerk in Etten-Leur zijn opgelucht. De campagnepijl die onlangs bij de kerk verdween, is weer terecht. De pijl met daarop de tekst 'Als je een vreemde vogel bent' werd dit weekend teruggevonden bij het kunstwerk Ezel van kunstenaar Tom Claassen in Etten-Leur.

Sandra Kagie Geschreven door

"Geen vreemde vogel en ook geen schildersezel", laat directeur Frank van den Eijnden van de stichting Van Gogh Brabant maandagmorgen weten. Hij gaat er dan ook nog steeds vanuit dat het hier gaat om een grap. Wie de grappenmakers zijn, blijft onduidelijk. Een briefje zat er volgens hem niet bij de pijl toen deze werd teruggevonden.

Wanneer de pijl zijn oorspronkelijke plekje bij de Van Gogh Kerk weer zal innemen, is nog niet helemaal duidelijk. Maar als het aan Van den Eijnden ligt zo snel mogelijk. De vrijwilligers kregen de promotiepijl een tijdje terug van toeristische organisatie Visit Brabant. Dit als onderdeel van de campagne om mooie plekken in de provincie nog beter op de kaart te zetten.

Heel sneu noemde Van den Eijnden het vorige week dat de pijl gestolen was.

