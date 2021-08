Hulphond geweigerd bij zwembad: veteraan met PTSS is woedend

De IJzeren Man in Eindhoven vergroot

Het had een lekker middagje zwemmen moeten worden voor Joyce van den Waardenburg uit Eindhoven. Maar aangekomen bij de poort van het stadsstrand, werd haar hulphond geweigerd. Dus kon Joyce ook niet naar binnen. Op Facebook doet ze woedend haar verhaal.

Honden zijn niet welkom bij de IJzeren Man en het feit dat haar viervoeter Rhône een hulphond is, doet daar niets aan af, volgens het strandbad. Ze mag de hond aan het hek achterlaten terwijl ze zelf gaat zwemmen, is de boodschap. Maar dat is voor Joyce geen optie. "Deze buddyhond is voor 25.000 euro getraind en ik leg mijn hond sowieso niet aan een hek, ik heb haar nodig."

Joyce is veteraan en heeft last van een posttraumatische stressstoornis, PTSS. Om met haar klachten om te kunnen gaan, heeft ze een hulphond, Rhône.

"Rhône doet haar werk en dat helpt."

De confrontatie aan de poort zorgt bij Joyce voor een paniekaanval, waarbij hulphond Rhône haar werk doet, zo beschrijft ze. "Twee dames vragen of ze iets voor me kunnen doen. Superlief! Maar op dat moment is Rhône haar werk aan het doen en dat helpt. Aangekomen bij de auto heb ik dertig minuten nodig om mezelf goed rustig te krijgen zodat ik veilig naar huis kan."

Het verhaal van Joyce doet veel stof opwaaien op sociale media. Zoveel dat de IJzeren Man hun reactie op het voorval maar offline heeft gehaald. "Het werd een grote scheldpartij", zegt exploitant Bart François van het strandbad. "Het is natuurlijk niet de bedoeling om mensen die bijvoorbeeld PTSS hebben in een vervelende situatie te brengen", zo legt hij telefonisch uit. "Het is sowieso niet fijn om mensen te moeten weigeren."

"We hebben contact met stichting Hulphond om te kijken hoe het beter kan."

Maar honden worden nu eenmaal niet toegelaten bij de IJzeren Man en dus ook hulphonden niet. "Verschil maken tussen gewone honden en buddyhonden is moeilijk", vertelt hij. "Op tropische dagen honden in een zwembad, met het oog op andere bezoekers en ook met het oog op het welzijn van honden, kun je daar wel iets van vinden."

De IJzeren man heeft inmiddels contact met de stichting Hulphond, om te kijken hoe het in de toekomst beter kan. "We zijn wel gewezen op nieuwe wetgeving en hebben contact met de bond om die samen door te nemen." Want hij zit best met de situatie in zijn maag. "We gaan ons er in verdiepen. Om te kijken hoe we dit beter kunnen aanpakken of in ieder geval beter kunnen uitleggen."

