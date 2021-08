Man aangehouden voor steekpartij in Eindhoven

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision. vergroot

Een 28-jarige Poolse man is aangehouden in verband met de steekpartij die zondagavond rond halfacht plaatsvond op het Lichtplein in Eindhoven. Hierbij raakte een 36-jarige man, ook uit Polen, gewond.

De verdachte ging er na de steekpartij op de fiets vandoor. Getuigenverklaringen en camerabeelden leidden de politie uiteindelijk naar de verdachte.

Kruisstraat

Agenten zagen deze man zonder vaste woonplaats maandag aan het begin van de middag op de Kruisstraat in Eindhoven. Daar werd hij meteen aangehouden.

De gewonde 36-jarige man is naar een ziekenhuis gebracht.

