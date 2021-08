Vaccinaties voorlopig zonder afspraak: 'Dan heb ik het maar gehad'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Vaccinaties voortaan zonder afspraak: 'Dan heb ik het maar gehad'

Op alle acht priklocaties van de GGD Hart voor Brabant kunnen mensen voorlopig zonder afspraak terecht voor een coronavaccinatie. De GGD wil het zo voor iedereen makkelijker maken om een of twee prikken te halen. 's Middags staan er vooral kinderen onder de achttien jaar in de rij die spontaan een prik komen halen: "Dan heb ik het maar gehad."

Op de vaccinatielocatie in Den Bosch is het maandagmiddag rustig bij de balie waar je zonder afspraak terechtkunt. Ook een bejaard stel komt een 'spontane prik' halen. "Hij heeft nu opeens besloten dat hij toch wel een prik wil, daarom staan we hier zonder afspraak", zegt de oudere vrouw over haar man.

Verder zijn er vooral kinderen. Voor hen is er ook een andere reden: "Zonder afspraak ben je sneller aan de beurt. Ik zou anders pas vrijdag mijn prik kunnen komen halen", vertelt een meisje.

"80 procent gaf aan het lastig te vinden om een afspraak te maken."

"We prikken nu mensen zonder afspraak om iedereen de mogelijkheid te geven een prik te komen halen. We hoorden van mensen dat ze moeite hebben met het maken van een afspraak", legt projectcoördinator Maddy van Lent van de GGD uit.

"Een aantal weken geleden zijn we ook in de wijken gaan vaccineren. We zijn in Tilburg, Oss en Den Bosch geweest. Toen we aan mensen vroegen waarom ze kwamen, gaf 80 procent aan het lastig te vinden om een afspraak te maken. Ze kunnen geen 0800-nummer bellen of snappen niet hoe het online moet."

"De aantallen zijn niet zodanig dat de vaccinatiegraad omhoogschiet."

Mensen zonder afspraak prikken is volgens Maddy niet bedoeld om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. "We hebben in onze regio vandaag in totaal 250 mensen zonder afspraak gevaccineerd. Dat is meer dan ik had verwacht, maar het is niks vergeleken met wat we eerder per dag prikten. Dus die aantallen zijn niet zodanig dat de vaccinatiegraad ineens omhoogschiet. Daar doen we dan ook het niet voor."

Tussen tien uur 's ochtends en drie uur 's middags kunnen mensen zonder afspraak terecht op een van de acht vaccinatielocaties van GGD Hart voor Brabant. "Dat kan komende drie weken. Daarna gaan we evalueren en kijken wat de toekomst voor vaccineren brengt", zegt Maddy. Mensen die 'spontaan' geprikt worden, krijgen het vaccin Pfizer. "Dat komt omdat je voor Moderna na vier weken pas de tweede afspraak krijgt, maar dan zijn een aantal vaccinatielocaties al gesloten."

