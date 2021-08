Marco Kroon roept op Afghanistan-veteranen te steunen: 'Stuur ze berichtje'

(Foto: ANP/Piroschka van de Wouw). vergroot

Officier Marco Kroon heeft opnieuw zijn onvrede uitgesproken over de aftocht van alle buitenlandse militairen uit Afghanistan. In een bericht op LinkedIn roept de drager van de Militaire Willemsorde op om Afghanistan-veteranen een hart onder de riem te steken. "Onze veteranen hebben alles gegeven en zijn absoluut niet verantwoordelijk voor de enorme chaos en ellende die zich momenteel in Afghanistan ontwikkelt."

Zelf werd de geboren Bosschenaar drie keer uitgezonden naar Afghanistan, dat nu vrijwel volledig is heroverd door de Taliban. Hoofdstad Kabul werd afgelopen weekend zonder strijd ingenomen door de moslimextremisten.

"Alle gebrachte offers waren ditmaal voor niets", schrijft Kroon op LinkedIn over de situatie in het land. "Als internationale gemeenschap staan we erbij en kijken ernaar. Dit doet enorm veel pijn!"

Veel militairen hebben "een deel van zichzelf" achtergelaten in het land, stelt Kroon, en hebben "zichtbare en onzichtbare verwondingen opgelopen waar ze mee moeten leren leven". 25 Nederlandse militairen kwamen om het leven in Afghanistan.

Medeleven

Volgens Kroon kennen de meeste mensen wel een veteraan die in Afghanistan is geweest, en kunnen zij nu wel wat medeleven gebruiken. "Stuur een berichtje, start een kort gesprekje of verzin een andere vorm van steunbetuiging. Ik weet zeker dat een warm gebaar of signaal van begrip en medeleven zeer gewaardeerd zal worden."

Eerder uitte de militair ook al kritiek op de terugtrekking uit Afghanistan. “Als mens schaam ik me wel een beetje", liet hij begin deze maand ook op LinkedIn weten. Kroon stelde dat de aftocht van de internationale troepenmacht een "dolk in de rug" is voor de Afghanen.

