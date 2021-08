Jumbo haalt truffelmayo met verkeerde etiket uit de schappen

Foto: Jumbo. vergroot

De Jumbo truffelmayo in een verpakking van 100 gram is met onmiddellijke ingang uit de schappen gehaald. Het Veghelse supermarktconcern heeft dit besloten, omdat aan de onderzijde een verkeerd etiket is geplakt.

De sticker onderop vermeldt ‘Jumbo Aioli’. Hierop staat dat er geen mosterd in het product zit, wat bij truffelmayo wel het geval is. Dit kan een gevaar opleveren voor mensen met een allergie voor mosterd.

Het specifieke product heeft 28 september 2021 als uiterste houdbaarheidsdatum.

Klanten die het product gekocht hebben, kunnen het terugbrengen naar de winkel. Zij krijgen hun geld terug. Een bonnetje als bewijs van aankoop is niet nodig, meldt Jumbo.

