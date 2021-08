FC Den Bosch wint ook tweede wedstrijd, Jong PSV geklopt

FC Den Bosch is net als TOP Oss na twee wedstrijdronden in de Keuken Kampioen Divisie nog zonder puntenverlies. De Bosschenaren wonnen hun eerste duel van Helmond Sport en waren maandagavond te sterk voor Jong PSV: 0-1.

Het duel werd gespeeld op de Herdgang in Eindhoven.

Scheidsrechter Sam Dröge trok liefst achtmaal een gele kaart, waarvan twee voor PSV'er Nigel Thomas. Met een onvermijdelijke rode kaart kon de middenvelder in de 76e minuut inrukken. Hij moest aan de kant toekijken hoe (uiteraard) de Bossche spits Jizz Hornkamp in de 87e minuut de wedstrijd besliste. De clubtopscorer van het afgelopen seizoen (toen goed voor twintig doelpunten) had ook tegen Helmond Sport het net gevonden.