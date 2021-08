Coronanieuws: 'Meer vacatures dan werklozen door herstel na crisis'

03.30

De daling van het aantal coronagevallen is zo goed als voorbij. In de afgelopen week zijn landelijk ongeveer evenveel besmettingen vastgesteld als in de week ervoor. In sommige regio's loopt het aantal positieve tests waarschijnlijk zelfs iets op. Dat geldt niet voor onze provincie en voor Limburg. Hier is een aanzienlijke daling te zien. De definitieve cijfers worden later vandaag bekend als de het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weer met de wekelijkse coronacijfers komt.