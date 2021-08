Coronanieuws: vakantie blijft belangrijke bron om coronavirus op te lopen

16.50

Het aantal eerste coronaprikken dat wordt gezet neemt nauwelijks nog toe, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag in de weekrapportage van de vaccinatiecijfers. Dat geldt volgens het instituut voor de meeste leeftijdsgroepen. Afgelopen week zijn ruim 725.000 coronavaccinaties gezet. Ongeveer 650.000 daarvan zijn tweede prikken. In totaal zijn tot en met afgelopen zondag ongeveer 22,3 miljoen prikken gezet.

Alleen in de jongste leeftijdsgroep is een lichte toename te zien van het aantal eerste prikken, aldus het RIVM. Van alle tieners geboren tussen 2004 en 2009 heeft nu 46 procent een eerste vaccinatie gekregen. Een deel van de jongeren die in 2009 zijn geboren, moet nog 12 jaar worden en kan dus nog geen prikafspraak maken. Als zij niet worden meegerekend is de opkomst onder 12- tot en met 17-jarigen momenteel 49 procent. 15 procent van deze groep is al volledig gevaccineerd. Van de volwassenen is naar schatting bijna 75 procent volledig ingeënt.