200 boeren dreigen hoogwaterschade niet vergoed te krijgen

Zo'n 200 boeren in de omgeving van Boxmeer dreigen geen vergoeding van de overheid te krijgen na de overstromingen van vorige maand. Volgens boeren- en tuindersorganisatie LTO Nederland gaat het om boeren die gewassen telen in de uiterwaarden van de rivier de Maas.

De overheid maakte vrijdag hoofdlijnen van de waterschaderegeling bekend. Volgens de uitgangspunten zouden de 200 boeren niet in aanmerking komen voor compensatie. Dat komt doordat de uiterwaarden volgens de overheid bedoeld zijn als waterberging. Dat zijn gebieden die soms onder water kunnen worden gezet. Dat zegt een woordvoerder van LTO na berichten hierover in De Telegraaf.

Volgens de boeren geldt dat risico alleen in de winter. In de zomer houden boeren er geen rekening mee dat de uiterwaarden opeens onder water kunnen komen te staan. Zij vinden daarom dat er in dit geval geen onderscheid moet worden gemaakt tussen binnen- en buitendijkse schade.