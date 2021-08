Ook deel Brabant rampgebied: gedupeerden hoogwater kunnen schade claimen

Alle aardappels zijn verrot. vergroot

Ook een deel van Brabant, dat vorige maand door het hoge water was getroffen, is door het kabinet uitgeroepen tot rampgebied. Dit is vrijdag bekend gemaakt.

Het gaat om een stuk van 10 kilometer tussen de grens met Limburg en Boxmeer. Dit gebied kent geen goede bedijking, omdat de Maaswerken hier nog niet zijn afgemaakt. Bedrijven en particulieren die menen dat ze recht hebben op een schadevergoeding, kunnen hiervoor een aanvraag indienen.

'Maak Brabant rampgebied'

De provincie spreekt van goed nieuws. Aanvankelijk leek alleen Limburg, waar de gevolgen rampzaliger waren, hiervoor in beeld te zijn. Provinciebestuurder Elies Lemkes pleitte er onlangs voor om ook Brabant uit te roepen tot rampgebied. Ze werd ondersteund door onder meer de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO). Volgens deze belangenorganisatie hebben boeren en tuinders in onze provincie miljoenen euro’s schade geleden. De ZLTO kon deze vrijdag nog niet reageren op het kabinetsbesluit.

De provincie vindt dat er in het bewuste deel van Noordoost-Brabant sprake is van een uitzonderlijke situatie. Gedeputeerde Staten (GS) vinden dat wanneer Limburgse boeren gecompenseerd worden, dit ook voor Brabantse boeren zou moeten gelden. Dit onder het motto ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Het dagelijks bestuur van de provincie is tevreden nu geconstateerd kan worden dat het kabinet dit standpunt omarmd heeft.

Schade uiterwaarden niet te vergoeden

Tegenvaller is wel dat de schade opgelopen in uiterwaarden, waaronder die in Brabant, niet voor vergoeding in aanmerking komt. Deze uiterwaarden hebben als functie het opvangen van water en het gebruik ervan is op risico van de ondernemer. De provincie legt zich hierbij neer. “We hebben ons te voegen naar de regels en afspraken omtrent compensatie van schade zoals die door het Rijk beschreven”, zo meldt een woordvoerder van GS.

