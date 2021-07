'Roep ook Brabant uit tot rampgebied', zegt de provincie

De aardappels van boer Daan zijn volledig verrot. vergroot

De provincie wil dat ook Brabant wordt uitgeroepen tot rampgebied vanwege de overstromingen. Zo kunnen boeren hun schade door het hoogwater claimen. Dat zegt landbouwgedeputeerde Elies Lemkes. "Het is een uitzonderlijke situatie."

Lemkes heeft een kijkje genomen bij verschillende boeren. “Dat er veel schade is, was mij ontzettend duidelijk”, geeft ze aan. De overstromingen zijn volgens haar een unieke gebeurtenis. “De laatste keer dat zoiets gebeurde was 41 jaar geleden, in 1980. En dat was op iets mindere schaal dan nu.”

Het hoogwater zorgt voor ondergelopen uiterwaarden. Tienduizenden hectare met gewassen langs de oevers van de Maas zijn ondergelopen. Door het vele water gaan de gewassen rotten. De boeren houden daar in de winter rekening mee, maar niet in de zomer. De schade loopt in de miljoenen, volgens de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO).

“Een hectare maïs kost al zo'n 2000 euro. Een hectare pootaardappelen 10.000 euro. En 8000 euro voor consumptieaardappelen en uien. Tel maar op”, vertelt ZLTO-directeur Kathleen Goense. LTO heeft een brandbrief naar minister Schouten en minister Grapperhaus gestuurd. Ze roept op om niet alleen Limburg als rampgebied aan te merken, maar ook Brabant en Gelderland.

De landbouwgedeputeerde steunt de oproep. “Wij doen echt een beroep op het kabinet om hieraan tegemoet te komen”, zegt Lemkes. “Het is ook een zaak van de Rijksoverheid. Het is echt een ramp. Daar hebben wij geen potjes voor als provincie.” Door een gebied als rampgebied aan te kennen, kan schade die niet door de verzekering wordt gedekt door de overheid worden gecompenseerd.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat weten dat het nog niet duidelijk is of dit gaat gebeuren. “We kennen de oproep. Die nemen en wegen we ook zeker mee”, laat een woordvoerder weten. “Er wordt nog besloten wat de omvang en tijdspanne van de ramp zijn voor de Wet tegemoetkoming schade bij rampen.”

LTO vraagt om een snelle afhandeling van alle schades. Hierbij moet Limburg voorrang krijgen. Maar snel daarna moet de aandacht naar andere gebieden.

Akkerbouwer Daan Janssen uit Escharen heeft 300.000 euro schade door de overstromingen. Hij laat in onderstaande video de schade zien:

