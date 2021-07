Miljoenen euro's schade voor boeren in Brabant na overstromingen

Boeren hebben miljoenen euro's schade door overstromingen vergroot

De schade voor boeren en akkerbouwers in de uiterwaarden van de Maas in Brabant loopt in de miljoenen. Dat zegt land- en tuinbouworganisatie ZLTO tegen Dtv Nieuws. De gezamenlijke land- en tuinbouworganisaties roepen de regering op om ook Brabant en Gelderland tot het rampgebied te rekenen zodat boeren geholpen kunnen worden met de schade.

Herman Heuver van ZLTO is al de hele dag op pad om overal de schade op te nemen na de overstromingen van deze week. Van Maashees waar de Maas Brabant binnenkomt tot aan Den Bosch zijn heel veel boeren getroffen. “Na Den Bosch zie je duidelijk dat de schade veel minder is”, zegt hij. Overal in de uiterwaarden, ook langs de oevers in Gelderland, zijn honderden hectare akkers met gewassen ondergelopen:

Bijna 350 hectare aardappelen,

Bijna 400 hectare grasland en hooiland,

Bijna 100 hectare suikerbieten,

Bijna 400 hectare maïs,

65 hectare tarwe,

En nog tientallen hectare andere gewassen.

De totale schade is waarschijnlijk enkele miljoenen euro’s. Op dit moment is hier nog geen compleet beeld van. “De boeren begrijpen dat ze een risico lopen met telen in de uiterwaarden”, zegt Heuver. “Maar normaal lopen die alleen over in de winter. Zo’n overstroming in de zomer verwacht niemand. Extreme regen is te verzekeren, maar deze overstroming niet.”

Maak ook van Brabant een rampgebied

LTO Nederland vraagt in een brief aan minister Schouten en minister Grapperhaus om niet alleen Limburg als rampgebied aan te merken, maar ook Brabant en Gelderland. Hierdoor kunnen boeren in deze regio aanspraak maken op het Nationaal Rampenfonds.

De land- en tuinbouworganisaties vragen ook om een snelle afhandeling van alle schade. De zwaar getroffen gebieden in Limburg moeten wel de prioriteit krijgen. Maar snel daarna moet de aandacht naar andere gebieden waar boeren veel gewassen voor de voedselproductie verloren zijn.

Akkerbouwer Daan Janssen uit Escharen heeft 300.000 euro schade door de overstromingen. Hij laat in onderstaande video de schade zien:

