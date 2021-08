Bob wint goud op het WK Aardrijkskunde: 'Ik was eigenlijk invaller'

Bob Jeurgens werd twaalfde op het WK Aardrijkskunde (foto: Frans Westerveen). vergroot

Je zou je zomervakantie ook op een strandbedje in de zon kunnen doorbrengen, maar Bob Jeurgens uit Borkel en Schaft deed mee aan het WK Aardrijkskunde. En met succes: hij werd twaalfde en dat leverde hem een gouden medaille op.

Janneke Bosch Geschreven door

En het was eigenlijk niet eens de bedoeling dat hij bij het WK zou zijn, vertelt hij na een spannend weekend. "We hadden voorrondes op de middelbare school en ik mocht meedoen met de Nederlandse finale. Maar ik zat niet bij de beste vier en had me daardoor niet geplaatst", vertelt Bob. "Maar doordat er iemand afhaakte werd ik een week geleden ineens gebeld of ik toch mee kon doen."

"Ik kreeg nog een soort stoomcursus bij het Nederlandse team en toen begonnen we."

Het WK werd gehouden in Istanboel, in Turkije. Er deden 179 leerlingen mee uit 46 verschillende landen. Maar door de coronamaatregelen waren alle deelnemers bij elkaar gekomen in hun eigen land. "Ik kreeg nog snel een soort stoomcursus en toen begonnen we."

De vragen op zo’n WK Aardrijkskunde, of iGeo zoals de officiële naam luidt, zijn niet eenvoudig. "Je krijgt bijvoorbeeld vijf foto’s te zien van een land en dan moet je zeggen welk land het is. Bij een foto van een man die langs een oud spoor fietst, moet je benoemen dat daar dan het begrip ‘de-industrialisatie’ bij hoort."

Maar ook onderwerpen als de winning van grondstoffen in het Noordpoolgebied en klimaatverandering kwamen langs. "En als veldwerkopdracht kregen we een virtuele toer door Istanboel. Daarna moesten we een wijk inrichten op de plek waar nu een bos was en een kaart daarvan tekenen."

"Het was lastig inschatten hoe goed het ging, want de competitie zat natuurlijk ook in hun eigen land."

Het waren pittige opdrachten, maar Bob ging lekker. Toch had hij een gouden plak niet verwacht. De eerste vijftien van de wereld kregen er één. "Ik was eigenlijk de invaller, de underdog. En je kon ook lastig inschatten hoe het ging, want de concurrentie zat natuurlijk ook gewoon thuis in hun eigen land." Dat was wel jammer, vindt hij. "Normaal gesproken ontmoet je op zo’n WK natuurlijk mensen van over de hele wereld met dezelfde interesses als jij, maar nu hebben we een Facebookgroep met alle deelnemers waarin we contacten uitwisselen."

Zijn gouden medaille is een mooie start van zijn nieuwe opleiding. Bob is op het moment druk met de introductieweek in Utrecht, waar hij sociale geografie en planologie gaat studeren. "Dit is inderdaad een goed begin! Ik heb het nu al keihard naar mijn zin hier."

Vanwege corona werd het WK Aardrijkskunde online gehouden (foto: Frans Westerveen) vergroot

Het Nederlandse team van het WK Aardrijkskunde, met Bob als derde van links (foto: Frans Westerveen) vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.