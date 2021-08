Mysterie van harde knallen opgelost: 'Ik wist meteen wat het was'

Het mysterie van de harde knallen die veel mensen maandagnacht iets na twaalf uur hebben gehoord in Breda en verre omgeving, lijkt opgelost te zijn. Er kwamen meldingen uit een groot gebied van Prinsenbeek tot Kaatsheuvel. Er werd volop gespeculeerd over wat de knallen nu waren, maar het filmpje dat de kleinzoon van Martin uit Prinsenbeek maakte, lijkt het antwoord te geven.

Het filmpje dat Martin uit Prinsenbeek ons stuurde, lijkt voor duidelijkheid te zorgen: "Ik had meteen in de gaten dat het vuurwerk was", vertelt hij dinsdag aan Omroep Brabant. "Het gebeurt hier wel vaker, maar de laatste tijd was het stil. Tot vannacht. De ruiten trilden in de sponningen. Toen ik vervolgens in de richting Moerdijk keek, zag ik het vuurwerk. Diep in de nacht, niet normaal", zegt hij.