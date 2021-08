Boer Daan krijgt waterschade toch vergoed: 'Daar drinken we een biertje op'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Boer Daan hoopt waterschade vergoed te krijgen.

Goed nieuws voor de Brabantse boeren die schade opliepen door de overstroming van de Maas. In eerste instantie vielen zij buiten de waterschaderegeling die de overheid trof om boeren te compenseren, maar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komt daar nu op terug. “Supernieuws! Daar word je wel heel blij van”, reageert aardappelboer Daan Janssen uit Boxmeer met een grote glimlach.

Het was lastig te begrijpen voor boer Daan. Zijn Limburgse collega’s aan de andere kant van de Maas zouden wel een vergoeding krijgen, maar hij niet. De reden was dat hij zijn aardappelen in de uiterwaarden van de Maas teelt en die zijn bedoeld als waterberging. Een boer moet er dus rekening mee houden dat die velden vol kunnen lopen bij veel regenval.

"Brabanders worden anders behandeld."

“In de winter houden we daar rekening mee ja, dan staat er niets, in de zomer is dat anders”, zegt Daan verbaasd. “Aan de Limburgse kant van de Maas is dat niets anders. De situatie is gelijk, maar wij Brabanders worden anders behandeld.” Of hij dan liever een Limburger was geweest? “Ik weet niet of we daar gelukkiger waren geweest”, lacht hij. “Maar voor de regeling wel.”

De boer liep woensdag aan het begin van de middag over een van de velden waar niet meer geoogst kan worden. “Helemaal niets, alleen wat vellen van de aardappelen”, vertelt hij terwijl hij naar wat overblijfselen van zijn frietaardappelen graaft.” In totaal schat hij de schade voor zijn bedrijf op drie ton.

"We trekken vanavond een biertje open!"

Terwijl het miezert, begint een paar minuten later de spreekwoordelijke zon toch te schijnen. Het ministerie laat weten ook deze Brabantse boeren tóch te compenseren. Janssen durft het bijna niet te geloven. “Er staat nog niet hard waar we voor in aanmerking komen, maar we gaan er maar van uit dat het goed moet komen”, reageert hij voorzichtig.

Toch overheerst vooral de opluchting. “We hebben het er genoeg over gehad dat het zwaar en moeilijk is. Als het dan een keer meevalt is dat wel leuk om te horen”, vertelt hij. Tijd om dat te vieren met zijn familie. “Eerst nog even een paar uur werken en dan trekken we vanavond een lekker biertje open!”

