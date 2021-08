Man wordt gechanteerd met naaktfoto's, maar pikt dat niet

De politie heeft maandag een man aangehouden die ervan wordt verdacht een 23-jarige Bredanaar te chanteren met naaktfoto's. Het slachtoffer moest meerdere keren geld achterlaten om te voorkomen dat er foto's van hem gepubliceerd zouden worden.

Het slachtoffer kreeg maandag via een datingsite en daarna via Whatsapp contact met iemand die wel met hem wilde afspreken, maar pas nadat het slachtoffer een aantal seksueel getinte foto's zou sturen. Dat deed hij. Niet veel later kreeg hij een dreigend bericht, waarin 500 euro werd geëist.

In overleg met de politie heeft de man vervolgens nog een tas achterelaten op de afgesproken plek, waarbij agenten in burger de plek in de gaten hielden. Een 32-jarige man uit Arnhem kwam de tas ophalen. Een agent in burger riep dat hij was aangehouden, waarop de verdachte ervandoor ging. Na een korte achtervolging kon hij worden opgepakt.