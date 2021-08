Britt verzorgt de Japanse paarden tijdens de Paralympics: 'Veel zin in'

Voor Britt zijn de Paralympics in Japan een ultieme droom. (Foto: Britt van Golstein Brouwers) vergroot

Als klein meisje zat ze al op de rug van een paard en op haar zesde had ze haar eigen pony. Sindsdien is de liefde voor paarden alleen maar gegroeid. Woensdag komt er een droom uit voor de 22-jarige Britt van Golstein Brouwers uit Asten, want dan stapt ze op het vliegtuig richting Japan, waar ze bij de Paralympische Spelen de paarden van het Japanse team zal verzorgen.

Britt werkt veel samen met springruiter Piet Raijmakers uit Asten, die op zijn beurt weer intensief contact heeft met Japanners in de paardensportwereld. De vier paarden die voor het Japanse team zullen uitkomen, komen ook van zijn stal. "Via Piet is het balletje gaan rollen en ben ik gevraagd om mee te gaan naar de Paralympics", aldus Britt.

Het is niet voor het eerst dat de Astense de grens oversteekt om paarden te begeleiden tijdens ruitersportevenementen. "Ik ben al bij verschillende internationale springwedstrijden geweest, en ook toen de pararuiters meededen aan het WK in het Amerikaanse Tryon was ik erbij."

Ervaren of niet, deze trip naar Tokio is echt ultiem. "Ik vind het zo gaaf om erbij te zijn", zegt ze. "Het is wel jammer dat het coronavirus wat roet in het eten gooit, want publiek is niet welkom bij het evenement. Het blijft een beetje een verrassing hoe het daar gaat zijn en wat er wel en niet mag, maar ik heb er heel veel zin in."

Het Paralympische team. (Foto: Britt van Golstein Brouwers) vergroot

"Ik voer de dieren, ga met ze wandelen en zorg dat ze er op hun best uitzien."

Britt zal er tijdens de Paralympics voor zorgen dat de paarden er netjes bij staan. En dat is best een karwei. "'s Ochtends beginnen we met het voeren van de paarden, dan worden alle stallen uitgemest", somt de Astense op.

"Daarna gaan we meestal aan de hand wandelen met de dieren, zodat ze al wat beweging hebben gehad. En natuurlijk moeten ze goed worden gepoetst om er zo op hun best uit te zien. Dan krijgen ze opnieuw voer, waarna we weer gaan wandelen of een ritje maken. En voor de wedstrijd worden alle manen gevlochten. Zo ben je de hele dag bezig. En de ruiters kunnen zich op die manier helemaal op hun wedstrijden focussen."

Volgens de Astense kenmerken de Japanners zich door dankbaar te zijn, netjes en beleefd. "Het is prettig om met ze te werken. Ze zeggen vaak 'dank je wel'. En ik spreek niet veel Japans, maar ken het woordje 'arigatou' wel, omdat ik dat al heel veel heb gehoord", lacht ze.

"De paarden hebben allemaal hun eigen karakter en hun eigen trekjes."

De paarden zijn momenteel een week lang in quarantaine in Aken, daarna vliegen de dieren naar Tokio. Britt kent de dieren al goed. "Ze hebben allemaal hun eigen karakter en hun eigen trekjes", zegt ze. "Sommige zijn heel braaf, anderen hebben wat meer energie, en daar moet je dan iets meer mee uitkijken." Haar favoriet is Charmander. "Dat is echt een lieverd en heel fijn om mee te werken."

Deze ervaring, het vervult haar met trots. "Ik ben op de Europese kampioenschappen geweest en de wereldkampioenschappen. Met dit avontuur in Japan voelt het alsof ik alles wat ik heb willen meemaken, ook daadwerkelijk heb bereikt."

De Paralympische Zomerspelen in Tokio vinden plaats van dinsdag 24 augustus tot zondag 5 september. Voor het evenement komen ruim 4200 topsporters uit 164 landen naar Japan.

