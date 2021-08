Verdachte van wildstroperij rijdt in op boa in Diessen

Een 40-jarige man uit Tilburg is dinsdagochtend aangehouden omdat hij op een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) zou zijn ingereden. Daarna ging hij er snel vandoor en reed hij dwars door een tuin.

Dat gebeurde op vrijdagavond 13 augustus op de Ansbaldweg in het buitengebied van Diessen, maar is nu pas bekendgemaakt. Een boa zag een auto daar stoppen bij een weiland. De bestuurder liet honden los uit de auto, die volgens de politie vermoedelijk op wild aan het jagen waren. Dat wordt gezien als wildstroperij en is illegaal.