Brug over de Aa in brand gestoken, de burgemeester is laaiend

Burgemeester Han Looijen van de gemeente Sint-Michielsgestel is laaiend en dat mag iedereen weten. Op Facebook spreekt hij schande van het in brand steken van de fiets- en voetgangersburg over het riviertje de Aa. “Dit is echt geen grap meer, dit is ronduit gevaarlijk en asociaal”, aldus de burgemeester.

Hij schrijft dat vandalen ‘onze mooie brug' afgelopen weekend in brand hebben gestoken. Volgens Looijen zijn hierdoor mensen gedupeerd die er geregeld gebruik van maken. Maar de reparatie gaat ook geld kosten. ”Dat moeten de inwoners van onze gemeente met elkaar betalen. Ik denk dat iedereen het wel met me eens is dat we dat geld wel beter hadden kunnen besteden.”

Omweg maken

De brug ligt over de Aa en verbindt de Nijvelaar in Den Dungen met het Aaveld in Berlicum. Den Dungen en Berlicum vallen onder de gemeente Sint-Michielsgestel. Voorlopig moeten fietsers en voetgangers een omweg maken nu deze brug is afgesloten.

Door het vuur lijken niet alleen de houten delen, maar ook de stalen draagbalken eronder te zijn aangetast, aldus de burgemeester. Looijen heeft aangifte laten doen van de vernieling en hij roept de daders of getuigen op om zich te melden bij de politie.

“Ik kan hier met mijn verstand niet bij. Zoiets doe je toch niet? Deel alsjeblieft dit bericht zodat zoveel mogelijk mensen het zien en we hopelijk de daders kunnen achterhalen”, zo maakt de burgemeester van Sint-Michielsgestel op Facebook van zijn hart geen moordkuil.

