Benfica is zware tegenstander voor PSV op weg naar Champions League

PSV zal woensdagavond een eerste stap in de goede richting van de groepsfase van de Champions League willen zetten. In het Estadio da Luz in Lissabon komt het team van Roger Schmidt een Benfica tegen dat niet te onderschatten is.

Benfica is de nummer drie van het afgelopen Portugese seizoen. De club uit Lissabon moest zijn meerdere erkennen in kampioen Sporting Portugal en FC Porto, de twee andere grootmachten in het Zuid-Europese land. Met die derde plaats ben je in Portugal verzekerd van de derde voorronde in de Champions League. In die voorronde was Benfica over twee wedstrijden gezien veel te sterk voor het Spartak Moskou van onder meer Jorrit Hendrix en Quincy Promes (tweemaal 2-0 winst).

Ervaring heeft dit Benfica sowieso op het Europese toneel. Van de afgelopen tien seizoenen, was Benfica negen keer actief in de groepsfase van het miljoenenbal. Twee seizoenen geleden kwamen de Portugezen een punt tekort om te overwinteren in de Champions League. Afgelopen seizoen, het enige seizoen dat Benfica niet in de Champions League uitkwam, eindige het Europees avontuur van Benfica in dezelfde ronde als waarin PSV werd uitgeschakeld. Arsenal bleek te sterk over twee wedstrijden in de zestiende finales van de Europa League.

Stabiele ploeg

Het team van Benfica kent weinig nieuwelingen. Het is een - grotendeels - vaste spelerskern die al jaren bij de Portugese topclub speelt. Alleen nieuweling Joao Mario is er deze zomer in geslaagd om een basisplaats te veroveren. Het betekent dat PSV tegen een goed ingespeeld Benfica zal spelen.

Ondanks de vaste basiskern zit Benfica niet stil op de transfermarkt. De Portugezen kochten onlangs nog spits Roman Yaremchuck voor een slordige 17 miljoen euro van Genk. En ook aan de spelers van Benfica wordt getrokken door andere clubs. Zo zou linksback Alex Grimaldo volgens Engelse berichten een overstap kunnen maken naar Manchester City.

Verschillende systemen

Trainer Jorge Jesus stapte vorig jaar zomer opnieuw binnen in het Estadio Da Luz. Opnieuw, want hij was tussen 2009 en 2015 ook al trainer van Benfica. Onder Jesus wil Benfica weer serieus gaan meestrijden om de titel en wil men zich natuurlijk dolgraag plaatsen voor de Champions League.

Dat probeert Jesus door zijn ploeg in verschillende systemen te laten spelen. De laatste wedstrijden, waaronder tegen Spartak, speelden Benfica telkens 3-4-3. Maar afgelopen weekend in de competitie (0-2 winst op Arouca) spaarde coach Jesus wat basisspelers en speelde hij 4-4-2. PSV en Schmidt moeten zich dus op meerdere spelsystemen van de tegenstander voorbereiden.

Internationale ervaring

?Benfica heeft daarbij ook nog eens een zeer ervaren ploeg. Achterin staat Nicolas Otamendi (Argentijns international, speelde jaren achtereen bij Manchester City) om de deur op slot te houden, op het middenveld staat een surplus aan ervaring met veelal Julian Weigl (ex-Dortmund) en Joao Mario (ex-Inter en Portugees international) in de controlerende rol en Portugese internationals Rafa Silva en Pizzi achter de spits.

En voorin kunnen zowel Haris Seferovic (international Zwitserland) en Roman Yaremchuck (international Oekraïne) spelen. Ook Belgisch international en ex-Ajacied Jan Vertonghen is nagenoeg altijd verzekerd van een basisplaats, maar PSV hoeft geen rekening te houden met hem, aangezien Vertonghen last heeft van een blessure.

Kansen liggen er voor PSV achter de verdediging. Met de snelheid van Cody Gakpo en Noni Madueke kan PSV in de diepte genoeg gevaar stichten om Benfica pijn te doen. Hoewel verdedigers Otamendi en Almeida ervaren en geslepen zijn, de snelheid om de ruimtes achter de verdediging te bespelen zijn toch minder dan dat ze ooit geweest zijn.

