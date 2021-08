Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Auto met vrouw en kind raakt van de weg en belandt op kant in weiland

Een auto, met hierin een vrouw en een kind, is dinsdagavond in Best van de weg geraakt en op zijn kant beland. De wagen kwam tot stilstand in een weiland langs de Oirschotseweg. De bestuurster is naar een ziekenhuis gebracht. Het meisje is ook nagekeken, maar zij raakte niet gewond.

De vrouw kwam uit de richting van Oirschot. Door onbekende oorzaak raakte ze op de linker weghelft. Daarna miste ze op een haar na een boom en schoot ze een fietspad en een sloot over. Vervolgens belandde de auto op zijn kant in een weiland. Voorbijgangers schoten de vrouw en de peuter te hulp en hebben alarm geslagen.

Voor de hulpverlening werden de brandweer, twee ambulances en diverse politiewagens ingeschakeld. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Het ongeluk gebeurde rond halfacht.

Ambulancepersoneel was ook ter plaatse (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties).

Er werden veel hulpverleners ingezet (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties).

Brandweer en ambulances rukten uit (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties).

De gekantelde wagen (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties).

