Verdachten van overval op Nikkie de Jager komen voorlopig vrij

Drie verdachten van de gewapende overval op YouTuber Nikkie de Jager komen voorlopig vrij. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam woensdag besloten, omdat er nog geen zicht is op de inhoudelijke behandeling van hun strafproces.

Songfestivalpresentatrice en YouTube-ster Nikkie de Jager werd in augustus vorig jaar met haar verloofde overvallen in hun huis in Uden. Vier overvallers hielden hen onder schot. De buit van de overval bestond onder meer uit een grote hoeveelheid kostbare sieraden en een tas van het merk Louis Vuitton. De Jager volgde de zitting woensdag via een videoverbinding.