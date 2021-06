Verdachte van overval op Nikkie de Jager komt weer vrij

Een verdachte van de gewelddadige woningoverval bij YouTube-ster Nikkie de Jager komt maandag op vrije voeten. De rechtbank in Rotterdam besloot vrijdag zijn voorarrest te schorsen tot de inhoudelijke behandeling van de strafzaak.

Hij blijft wel verdachte in de zaak. Het gaat om Said O. (32), die in maart werd gearresteerd in België en onlangs naar Nederland is overgebracht.