10.000 euro voor gouden tip die leidt naar overvallers Nikkie de Jager

Nikkie de Jager (Foto: NikkieTutorials / YouTube) De verdachten van de overvallen in beeld. Foto: Opsporing Verzocht. Volgende Vorige vergroot 1/2 Nikkie de Jager (Foto: NikkieTutorials / YouTube)

Degene die de gouden tip geeft over de overvallers op het landhuis van Nikkie de Jager krijgt 10.000 euro. De YouTube-ster werd vorig jaar op 8 augustus in haar huis in Uden overvallen door gewapende mannen.

Malini Witlox Geschreven door

De Jager en haar verloofde Dylan Drossaers werden vastgebonden en met een vuurwapen onder schot gehouden.

De hoogte van het bedrag werd dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht bekendgemaakt. Het bedrag wordt betaald door het openbaar ministerie. In totaal heeft de politie al acht verdachten in beeld, zeven daarvan zitten nog vast. Zij zijn tussen de 19 en 32 jaar oud.

Verdachten

Ze hebben meerdere bekende en rijke Nederlanders overvallen. Ook oud-voetballer René van der Gijp was een van de slachtoffers.

De politie vermoedt echter op basis van camerabeelden dat de bende groter was, zegt een woordvoerder. Het gaat dan met name om de overvallen in Uden, Dordrecht en Ridderkerk.

Traumatisch

Ook mensen die meer relevante informatie hebben over de verdachten die al vast zitten, maken kans op de beloning.

De make-upartieste uit Uden noemde de overval 'een van de meest enge en traumatische gebeurtenissen in mijn leven'. De buit van de overval bestond onder meer uit een grote hoeveelheid kostbare sieraden en een tas van het merk Louis Vuitton.

Tekst gaat door onder de foto.

De verdachten van de overvallen in beeld. Foto: Opsporing Verzocht. vergroot

Beelden

Bij het opsporingsprogramma werden beelden getoond van één van de overvallen, er werd niet bij gezegd van wie het huis was.

Vrijdag is bij de rechtbank in Rotterdam weer een pro-formazitting in deze zaak. De slachtoffers van de inbraken en overvallen zijn niet bij de zittingen aanwezig. Zij kunnen de zaak thuis met een videoverbinding volgen.

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.