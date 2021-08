Diamantjes blazen kinderboerderijen nieuw leven in: 'Hobby is nu mijn werk'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Diamantjes blazen Tilburgse kinderboerderijen nieuw leven in

De diamantjes, zoals de medewerkers van leerwerkbedrijf Diamant liefkozend worden genoemd, gaan kinderboerderijen in Tilburg nieuw leven in blazen. Met twee zijn ze al gestart, met drie andere nog in gesprek. Voortaan beheren ze de kinderboerderijen en zorgen ze ervoor dat alle dieren op tijd te eten hebben. Bij de Diamant-groep, de voormalige sociale werkplaats, werken mensen die moeilijk aan een gewone baan komen.

Erik Cornelissen werkt sinds april bij kinderboerderij ’t Valleike in de Tilburgse Reeshof als dierenverzorger. Hij pakt een bakje met dode muisjes uit de koelkast: lievelingskostje van de kookaburra’s. “De kookaburra is een familie van de ijsvogel. Hij komt uit Australië en wordt ook wel de lachvogel genoemd, je hoort zo wel waarom”, lacht hij.

"Dit is echt een droombaan voor mij."

Erik heeft het verzorgen van dieren in z’n genen: “Als kind ben ik bij m’n opa opgegroeid, die was boer. Ik heb zelf thuis ook heel veel dieren. ’s Morgens begin ik thuis met verzorgen, hier ga ik verder en als ik thuis ben ga ik daar weer verder. Dit is echt een droombaan voor mij, mijn hobby is nu mijn werk.”

Terwijl Erik de kookaburra’s hun muisjes aanreikt en de vogels hun kenmerkende lachende geluid maken, opent even verderop Mark Bergen Henegouwen de hekken van de alpaca’s. Mark is sinds het begin in 2013 de manager van de kinderboerderij. Maar de laatste jaren kwam er een beetje de klad in: “We werkten met een heel grote groep vrijwilligers, maar die groep werd steeds kleiner, omdat ze het te druk kregen met hun werk.”

Mark merkte dat het welzijn van de dieren in gevaar kwam: “Er was vakbekwaam personeel nodig en structuur. Tegen een vrijwilliger kun je niet zeggen: jij moet dit en jij moet dat. Ze kunnen gaan en staan waar ze willen. Met de Diamantgroep hebben we nu een vast team dat zorgt dat het welzijn van de dieren in orde is.”

“Kinderboerderijen zijn kleine oases in de stad."

Ook kinderboerderij Kerkibo is in april gestart met de medewerkers van de Diamant-groep en later volgen er hopelijk nog drie, waarmee het totaal dus op vijf komt. De Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx is er blij mee: “Kinderboerderijen zijn kleine oases in de stad. Daar moeten buurtbewoners zich kunnen ontspannen of als vrijwilliger kunnen meehelpen. Kinderen uit de wijk moeten hier zo vaak mogelijk kunnen spelen en leren.”

Bij ’t Valleike merken ze het enthousiasme in de buurt, nu de kinderboerderij weer open is na een jaar sluiting. Mark Bergen Henegouwen: “Mensen die hier drie straten verderop wonen, zeiden: ‘We wisten niet dat we hier binnen mogen.’ En mensen komen terug om bepaalde diersoorten te zien. Dat wordend dan een soort mascottes van de boerderij.”

’t Valleike wil zo snel mogelijk zeven dagen per week open. En dan willen ze contact zoeken met basisscholen in de buurt, zodat de kinderen kunnen leren over de dieren op de kinderboerderij.

