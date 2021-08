John van den Heuvel is nog steeds kapot van de dood van Peter R. de Vries

John van den Heuvel vergroot

John van den Heuvel heeft het nog steeds zwaar met de dood van zijn collega Peter R. de Vries vorige maand. De misdaadverslaggever uit Eindhoven heeft de afgelopen maand afstand genomen om bij te komen van het nieuws. "Ik heb bewust even een tijdje de luwte opgezocht, omdat ik helemaal kapot was van wat er was gebeurd. En nog eigenlijk", vertelde Van den Heuvel woensdag in de 538 Ochtendshow.

De Vries (64) overleed op 15 juli nadat hij in de week daarvoor in het centrum van Amsterdam was neergeschoten. Van den Heuvel heeft zelf strenge beveiliging omdat hij al jaren wordt bedreigd.

Gitzwarte zomer

Daardoor vond de misdaadverslaggever zijn werk al een tijdje al minder leuk, maar dat gevoel werd vergroot door de dood van De Vries. "Het is afschuwelijk en ontzettend verdrietig en het heeft me diep geraakt. Ik heb geprobeerd me te herpakken en ik ga nu de draad weer oppakken, maar het was een gitzwarte zomer."

Kort na het overlijden van zijn collega vroeg Van den Heuvel zich af of hij wel moest doorgaan met zijn werk, maar hij gaat toch niet stoppen. "Daarna besef je toch wel: als je nu het bijltje erbij neergooit dan is eigenlijk alles voor niets geweest, en hebben ze ook nog eens hun zin. Die lol gun ik ze niet. Natuurlijk bespreek je dat ook met de mensen die dicht om je heen staan. We gaan, ik wil niet zeggen vrolijk door, maar we gaan wel door."

