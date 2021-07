John van den Heuvel na overlijden Peter R.: 'Zal altijd voorbeeld blijven'

Misdaadverslaggever John van den Heuvel reageert geschokt en verdrietig op het nieuws van het overlijden van zijn collega Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever is overleden aan de verwondingen die hij opliep toen hij vorige week dinsdag werd neergeschoten in Amsterdam.

De in Eindhoven opgegroeide Van den Heuvel geeft een eerste reactie op Instagram. "Het ontzettend verdrietige bericht van het overlijden van Peter raakt me diep. De vechter, doorzetter, hulpverlener, topjournalist, liefdevolle en trotse (groot)vader, collega, crimefighter en steun en toeverlaat voor velen is niet meer", zo schrijft de misdaadjournalist.