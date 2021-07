Peter R. de Vries beet zich ook vast in Brabantse zaken: 6 voorbeelden

Foto: ANP/Marcel Van Hoorn. vergroot

Misdaadjournalist Peter R. de Vries (64) is donderdag overleden nadat vorige week een aanslag op hem werd gepleegd. Zijn familie heeft dat nieuws donderdag bekendgemaakt. De Vries was zonder twijfel ’s lands bekendste misdaadverslaggever. Hij beet zich vast in tal van misdaadzaken, ook in Brabant. Een overzicht van een aantal bekende zaken.

Nicole van den Hurk

Een van de bekendste onopgeloste zaken die door De Vries werden vlotgetrokken, is die van Nicole van den Hurk uit Eindhoven. Hij volgde de zaak jarenlang. Van den Hurk verdween in de vroege ochtend van 6 oktober 1995. Anderhalve maand later werd haar lichaam gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop. De zaak bleef lang onopgelost, totdat Jos de G. in 2014 via een DNA-match in beeld kwam.

De G. werd in 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar voor verkrachting en doodslag op Van den Hurk.

Posbankmoord

Jarenlang bleef een raadsel wie Alex Wiegmink vermoordde in natuurgebied de Posbank in Gelderland in 2003, tot er door een tip van Peter R. schot in de zaak kwam. De tip was voor de recherche aanleiding om het onderzoek in 2008 te heropenen.

Acht jaar later raakte de vastgelopen zaak in een stroomversnelling na een uitzending van Opsporing Verzocht. Twee verdachten, Frank S. uit Boekel en Souris R. en Veghel, werden aangehouden en veroordeeld.

Germa van den Boom

Ook de vermissing van Germa van den Boom uit Nieuwendijk kon De Vries niet loslaten. Ze verdween in juli 1984 na een avondje stappen in Gorinchem. De Vries deed in 2007 onderzoek naar de zaak. Ondanks zijn inspanningen, leverde de aandacht toen geen oplossing van de vermissing op. Ook nu is het lot van Van den Boom nog altijd onduidelijk.

Gerrie van Erp

Een andere onopgeloste zaak waar Peter R. de Vries veel aandacht aan besteedde, is die van Gerrie van Erp (72) uit Best. Ze kwam in 2007 om het leven toen haar auto werd bekogeld met stenen uit een tegemoetkomende auto. Haar man Bert verloor de macht over het stuur en de twee botsten tegen een boom. Gerrie was op slag dood.

Er volgden wel aanhoudingen, maar er was te weinig bewijs. De verdachten werden weer vrijgelaten.

Wraakpornoslachtoffer Chantal

De Vries hield zich niet alleen bezig met onopgeloste moordzaken, maar was er ook voor het wraakpornoslachtoffer Chantal uit Werkendam. Haar ex maakte een seksfilmpje, maar ontkende vervolgens dat hij had het online had gezet. Het filmpje werd veel bekeken en verder verspreid.

Chantal schakelde de hulp van Peter R. de Vries in, die met het programma ‘Internetpesters aangepakt’ slachtoffers hielp om daders te achterhalen en voor het gerecht te slepen. Uiteindelijk kwam het tussen Chantal en Facebook tot een schikking.

Vermissing Henry Pfaff

De familie van de vermiste Henry Pfaff uit Eindhoven schakelde een maand na zijn verdwijning de hulp van Peter R. de Vries in. Hij dook in de zaal en ontdekte een aantal ‘opmerkelijke feiten’. Zo kreeg de familie van de politie volgens De Vries te horen dat Henry vast zou zitten in Grave toen ze hem als vermist opgaven. Bekenden van Henry loofden een beloning van 10.000 euro uit, maar het leverde geen spoor op.

