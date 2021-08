Natuurfotograaf Ben (65) staat oog in oog met Schotse hooglander-jonkies

Foto: Ben Saanen Foto: Ben Saanen Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Ben Saanen

Iedere dag staat hij voor dag en dauw op, kleedt zich aan, hangt de fotocamera om z'n nek en gaat op pad, juist op tijd om de zon te zien opkomen. De 65-jarige Ben Saanen uit Budel schiet de fraaiste natuurfoto's en dinsdag stuitte hij op iets heel bijzonders: een groepje jonge Schotse hooglanders, ontspannen genietend tussen de purperen heidebloempjes.

Ben was gaan wandelen in de Somerense bossen, aan de rand van de Strabrechtse Heide. Daar zag hij opeens de pluizige bruine jonkies liggen.

"Ze waren heel relaxed, ik kon de kalfjes tot drie meter naderen", vertelt hij. "De ouders waren er niet bij, die stonden driehonderd tot vierhonderd meter verderop te grazen. Ik zag op een gegeven moment wel dat ze aan het zoeken waren naar de kleintjes, dus ik hield de situatie goed in de gaten. Maar ik kon gewoon rustig foto's maken. Het was een mooi plaatje, zo op hun gemakje, met die bloeiende heide."

Angst voor de grote grazers heeft hij niet. "Ik blijf rustig en heb geen schrik, dat voelen ze waarschijnlijk wel aan. Door ze kalm en met respect te benaderen kan ik vrij dichtbij komen."

"Schotse hooglanders zijn geen tamme dieren, ze kunnen dus onvoorspelbaar reageren."

Lieke Verhoeven van Staatsbosbeheer is boswachter in het gebied De Pelen en vindt de actie van de natuurfotograaf niet verstandig. "In gebieden waar runderen en ander groot vee grazen, staan waarschuwingsborden om niet bij de dieren in de buurt te komen", zegt ze. "Schotse hooglanders zijn geen tamme dieren, ze kunnen dus onvoorspelbaar reageren. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Daarom kun je ze beter niet benaderen."

"En aan de andere kant, hoe dichter mensen bij ze in de buurt komen, hoe meer de dieren daaraan wennen en hoe makkelijker ze op den duur naar mensen toe gaan", vervolgt ze. "Daar is niet iedereen van gediend, want de dieren zijn groot en hebben flinke hoorns. Dus hou altijd tenminste 25 meter afstand, ga ze niet voeren en niet aaien."

Volgens de boswachter moet je in het geval van jonge dieren extra voorzichtig zijn. "Want je weet gewoon niet wat de ouders gaan doen als ze denken dat de kleintjes in gevaar zijn."

"Een dag geen foto's is een dag niet geleefd."

De vroege tochtjes om het natuurschoon te fotograferen, Ben zou het niet kunnen missen. "Fotografie is alles, een dag geen foto's is een dag niet geleefd. De natuur is prachtig, als je er oog voor hebt."

"Als ik rondwandel, zie ik de mooiste dingen. Een zonsopgang, het gouden licht, de ochtendmist boven de velden. Dan is het de kunst om dat vast te leggen. Soms lukt dat vrij aardig, soms is het lastig. Want je kunt het nooit zo mooi vastleggen als dat je het ziet."

