Miljoenentransfer: Arnaut Danjuma naar Villareal

Arnaut Danjuma Groeneveld die opgroeide in Oss gaat een grote transfer maken. De aanvaller verruilt het Engelse Bournemouth voor het Spaanse Villareal. Naar verluidt is met de transfer 23,5 miljoen euro gemoeid.

Bij Bournemouth heeft de 24-jarige Danjuma een goed seizoen gehad op het één na hoogste niveau in Engeland. In 37 officiële duels scoorde hij 17 keer en gaf hij 8 assists. Hij promoveerde niet doordat Bournemouth in de halve finales van de play-offs van Brentford verloor.