Winkeldief blijft toeslaan bij supermarkt Heesch, politie zet foto's online

De politie is op zoek naar een winkeldief die al vier keer heeft toegeslagen bij de Albert Heijn aan 't Dorp in Heesch. Op foto's die de politie woensdag verspreidde, is de man herkenbaar te zien.

De diefstallen vonden plaats op 11 mei en 7 juni 2021 . Op 6 juli ging hij er zelfs twee keer met spullen vandoor. Wat de dader precies heeft meegenomen, is niet bekend.

De politie roept de verdachte op zich te melden. Mensen die de man herkennen, moeten hem vragen zelf contact op te nemen met de politie.

