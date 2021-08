PSV-fans walgen van derde tenue: 'Het lelijkste PSV-shirt ooit!'

Over smaak valt te twisten (foto: Puma). Foto: Puma. Volgende Vorige vergroot 1/2 Over smaak valt te twisten (foto: Puma).

Witte shirts met rode accenten. Veel blauw en in sommige jaren ook het nodige zwart. Smaken verschillen, maar op het uitshirt van PSV was, pak 'm beet de laatste twintig jaar, heel weinig aan te merken. Wat shirtsponsor Puma woensdagavond presenteerde, viel echter beduidend minder in de smaak.

Het gaat ditmaal om de, want zo heet dat tegenwoordig in de commerciële voetballerij anno 2021, Third Kit. Puma heeft namelijk voor alle topclubs die met de leeuw op de borst op het veld staan, een derde tenue ontworpen. Het logo staat daarbij op de achterzijde van het shirt, oké, en de clubnaam staat met dikke letters op de voorzijde. De kleur van het derde shirt doet echter behoorlijk wat stof opwaaien.

Het mintgroen uit de Duitse koker doet eerder denken aan een glas thee, de chocolaatjes die je na acht uur eet of de laatste kleur op de kinderkamer van je 7-jarige dochter, maar niet meteen aan een uitshirt voor een serieuze topclub met Europese aspiraties, aldus een van de reacties.

Hieronder een bloemlezing van andere reacties van de Eindhovense aanhang op sociale media:

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.