Gemengde gevoelens bij PSV: ‘We speelden goed, maar hadden meer verdiend'

PSV reist met gemengde gevoelens terug naar Eindhoven. Enerzijds is er tevredenheid over de manier van spelen en de veerkracht, anderzijds baalt men logischerwijs van nederlaag en het feit dat er veel meer in zat voor de Eindhovenaren in de Portugese hoofdstad. “Zij tonen efficiëntie en wij laten dat na.”

Roger Schmidt kon na afloop niet anders concluderen dan dat hij blij was met de manier waarop PSV voor de dag kwam in Estadio Da Luz. De Duitse oefenmeester vond, ondanks de twee tegendoelpunten in de eerste helft, dat zijn ploeg de gehele wedstrijd goed heeft gespeeld. “En we hadden uiteindelijk meer verdiend. Ik ben tevreden met hoe we speelden, ook in de eerste helft. Ik was ook kalm tijdens de rust, want ik was er zeker van dat we hier konden presteren en dat we een goal konden maken.”

PSV scoorde dus eenmaal in Lissabon, via een afstandsschot van Cody Gakpo. Volgens verdediger André Ramalho creëerde PSV wel genoeg kansen, maar schoot men tekort in de efficiëntie. “Benfica krijgt in de eerste helft twee kansen, en het zijn direct twee goals. Natuurlijk waren het onnodige goals. Maar wij kregen daarna ook gewoon kansen, alleen scoorden we toen nog niet.”

"Ondanks de twee tegenslagen, bleven we goed voetbal spelen."

Wie PSV in de beginfase zag, zag een PSV dat zoekende was en beduusd oogde door de 20.000 uitzinnige Portugese fans en het indrukwekkende stadion. Maar volgens Ramalho was er geen greintje nervositeit te bespeuren bij zijn ploeg. “Nee, we waren niet onder de indruk. We zagen dat we de kwaliteit hadden om ze hier pijn te doen, en om een goal te maken. We hadden de tweede goal verdiend, maar zo is voetbal nou eenmaal.”

Ontevredenheid over het gebrek aan efficiëntie, tevredenheid over het vertoonde spel. Trainer Schmidt zag zijn ploeg goed reageren op de twee mentale tikken die Benfica uitdeelden in de vorm van twee goals. “Ondanks dat, bleven we goed voetbal spelen.”

“We zijn ook heel gemotiveerd om volgende week alles te geven voor onze fans in het Philips Stadion."

Een speler die aan PSV-zijde opviel was Mario Götze. De middenvelder was een van de betere -zo niet beste- speler aan Eindhovense zijde, zag ook Schmidt. “We wisten dat Benfica zich veel zou focussen op hem. Maar Mario speelde een goede wedstrijd. Hij weet altijd de ruimte te vinden en kan andere spelers beter maken.”

PSV zal niet te lang in de teleurstelling van het ontbreken van die tweede goal moeten blijven hangen. Feit is dat de 2-1 nederlaag nog volop kansen biedt om het volgende week in eigen huis af te maken. “We zijn ook heel gemotiveerd om volgende week alles te geven voor onze fans in het Philips Stadion. Natuurlijk zorgen die fans voor een extra boost, dat zal ons zeker helpen. Het is nu pas rust, volgende week volgt de tweede helft en dan moeten we weer net zo spelen, met iets meer focus voorin in de afronding.”

