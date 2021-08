De Zonnebloem wil eind deze maand weer met gasten de Rijn op

De Zonnebloem wil weer snel de reisjes over de Rijn hervatten (foto: Raoul Cartens). vergroot

Aan ambitie schort er niks aan bij vereniging De Zonnebloem in Breda. Kapitein Jolle Wietse Visser staat te popelen om het beroemde schip na anderhalf jaar coronapauze eind augustus weer over de Rijn richting Koblenz in Duitsland te varen, met aan boord dertig mindervalide gasten en evenveel vrijwilligers om hen in de watten te leggen. Tenminste, als de coronacijfers het dan wél toelaten.

Want eind juni al wilde De Zonnebloem een testvaart houden om het 'reisje over de Rijn' weer mogelijk te maken. Maar de hoge besmettingscijfers gooiden toen roet in het eten.

Als alternatief verzon De Zonnebloem 'een tour' door heel Nederland om de niet minder dan 30.000 vrijwilligers van de vereniging in het zonnetje te zetten. Met aanmeerplaatsen verspreid over het hele land kunnen die mensen nu de riviercruiser gratis bezoeken, beloond met rondleiding en koffie met appelgebak. Zo'n 4000 vrijwilligers kwamen afgelopen weken al aan boord.

"Zoals de maatregelen nu zijn, gaat de reis naar Koblenz door."

Woensdag lag De Zonnebloem daarom in de Maas bij Cuijk. Met nieuwsgierige blikken zochten tientallen vrijwilligers zich een weg op het enorme schip. Een werkloos schip. Na anderhalf jaar coronamaatregelen wil de bemanning maar één ding: de trossen losgooien en met gasten weer de Rijn op. Als welkome afleiding voor een periode van lockdown en eenzaamheid.

Als nieuwe stip aan de horizon staat nu 30 augustus. Kapitein Visser: "Zoals de maatregelen nu zijn, gaat de reis naar Koblenz door. Wel met de helft aan gasten en vrijwilligers, zodat wij aan boord die anderhalve meter echt kunnen garanderen. Maar het belangrijkste is: we gaan weer beginnen."

"Hooguit moet de kapitein een beetje worden afgestoft, maar ik denk dat het goed komt."

Door de anderhalf jaar coronapauze is alle denkbare onderhoud aan het schip uitgevoerd. En ook de stuurhut ligt er zeker niet verstoft bij. "We hebben met deze reis door Nederland best wel veel gevaren. Hooguit moet de kapitein een beetje worden afgestoft, maar ik denk dat het goedkomt", lacht Jolle Wietse Visser.

