Coronanieuws: 266 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

13.30

Na ruim een maand komt er een eind aan de avondklok in Barcelona. Het Hooggerechtshof van Catalonië meent dat de maatregel niet langer is vereist om het aantal coronabesmettingen in te dammen. Het nachtelijke uitgaansverbod blijft nog wel van kracht in negentien gemeenten in de toeristische regio in het noordoosten van Spanje. In de 148 overige plaatsen waarvoor de autoriteiten om verlenging hadden gevraagd wordt de avondklok vanaf deze donderdag afgeschaft.