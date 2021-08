Coronanieuws: Brabant wordt oranje op Europese coronakaart

06.03

Duizenden mensen zonder baan gingen in het tweede kwartaal aan de slag als kelner, barmedewerker of keukenhulp, vooral jongeren. Maar nog steeds werken veel minder mensen in de horeca dan voor de coronacrisis. Dat meldt het CBS. Het aantal mensen zonder baan dat aan het werk ging in de horeca, lag in het tweede kwartaal 20.000 hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Eind april gingen de terrassen weer open en sinds begin juni mogen cafés en restaurants ook binnen weer gasten ontvangen.