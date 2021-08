Met een stuk stokbrood en een banaan de Mont Ventoux op, ieder jaar weer

Loco-dijkgraaf Ernest de Groot bedwingt weer de Mont Ventoux (privéfoto). vergroot

Sommige dingen veranderen niet. Zoals de zon elke dag weer opkomt boven de Brabantse velden en de lente altijd weer zomer wordt, zo fietst loco-dijkgraaf Ernest de Groot van het Waterschap Aa en Maas elke zomervakantie de Mont Ventoux omhoog. En stuurt daar vervolgens een persberichtje over. Ieder jaar weer.

Het jaarlijkse persbericht varieert echter niet heel veel. Zo geeft De Groot iedere zomer dezelfde beschrijving van de berg die hij heeft bedwongen: “Op deze klim van de buitencategorie is heel wat Tour de France-historie geschreven.” Ook leren we dat het een van de zwaarste cols van Frankrijk is, van 1912 meter hoog.

Vervolgens beschrijft de loco-dijkgraaf hoe hij die berg opkomt. “Een stuk stokbrood, een banaan, cappuccino en vanwege de hitte 2-3 liter water natuurlijk.” Ook aan dat recept is door de jaren heen nog geen spatie of komma veranderd. “Maar het is ook hetzelfde menu”, legt De Groot uit in het Omroep Brabant-ochtendprogramma WAKKER!

Komkommertijd

Het enige dat wel elk jaar wordt aangepast, is de tijd die het hem kost om de berg omhoog te fietsen. Dit jaar was het een respectabele 2 uur en 31 minuten. Maar dat is geen persoonlijk record. Zo weten we uit eerdere berichten dat hij er vorig jaar 2 uur en 30 minuten over deed. En in 2017 was het 2 uur en 20 minuten.

Een beste prestatie die genoemd mag worden. En om met de woorden van de loco-dijkgraaf te spreken: “Het is komkommertijd hè?”

