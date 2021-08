Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Jos wil het 'allerlelijkste' PSV-shirt graag hebben voor zijn voetbalmuseum

Als Jos Lenssen zegt dat het nieuwe ‘derde shirt’ van PSV zeker niet tussen zijn favorieten terecht zal komen, drukt hij zich extreem voorzichtig uit. Hij is al zijn leven lang een verwoed verzamelaar van voetbalspullen en heeft meer dan tweehonderd PSV-shirts en zelfs een eigen voetbalmuseum in Mierlo. Hij wil niet zover gaan dat hij dit het ‘lelijkste shirt ooit’ noemt, maar dat het ergens onderaan de ranglijst bungelt is wel duidelijk.

Wat hem het meeste stoort aan dat ‘derde shirt’ is dat het belangrijkste ontbreekt. “En dat is het clublogo van PSV. Dat hoort op het shirt te zitten, op borsthoogte.” Een kolossale misser, als je het hem vraagt. “Maar ik begrijp het wel, want PSV heeft geen groene kleuren in het logo.”

En groen is dat nieuwe shirt. Mintgroen om meer specifiek te zijn. “Persoonlijk vind ik het geen mooie kleur, maar het klopt vooral niet omdat die kleur geen uitstraling heeft.” En als de uitstraling niet goed is, kan het voetbal ook niet goed zijn, voegt Jos er nog aan toe. “Zo’n shirt moet lekker zitten en als de spelers ermee het veld op komen moet het in het oog springen.” En dat doet dit shirt niet, vindt Jos en met hem heel veel andere fans van de Eindhovense club.

Gakpo in het 'derde shirt' van PSV. vergroot

In zijn eigen voetbalmuseum in Mierlo haalt Jos zijn favoriete PSV-shirt tevoorschijn. Een uniek exemplaar, in 1988 gedragen door Ivan Nielsen in de Europacupfinale tegen Benfica. “Dat is voor mij bijzonder omdat PSV die wedstrijd won. Maar het is ook een mooi shirt.” Anders dan de meeste PSV-shirts is dit wit met blauwe biezen. “En kijk: hier, een mooi PSV-logo voor op de borst."

Op de vraag of de laatste wedstrijd van PSV tegen Benfica afgelopen woensdag anders gelopen zou zijn als de spelers het nieuwe ‘derde shirt’ hadden gedragen zegt Jos: “Dat is moeilijk te zeggen. Maar in ieder geval zou ik anders voor de tv hebben gezeten.”

En toch, lelijk of niet, wil hij het shirt graag hebben voor zijn museum. “Natuurlijk, daar ben je verzamelaar voor.”

Jos Lenssen met zijn favoriete shirt. vergroot

