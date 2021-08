High Tech Campus blij met nieuwe eigenaar: meer technologie en kennis

De directie van de High Tech Campus is blij met de nieuwe eigenaar. Woensdag werd bekend dat ondernemer Marcel Boekhoorn het terrein van de campus in het zuiden van Eindhoven verkoopt aan het Amerikaanse bedrijf Oaktree. Er zou ruim een miljard euro mee gemoeid zijn.

De nieuwe eigenaar is van plan om nog meer bedrijven naar de campus te trekken. Er is volgens Hilde de Vocht van High Tech Campus nog 80.000 vierkante meter beschikbaar om vol te bouwen met High Tech bedrijven. “Wij hopen dat de Amerikaanse investeerder bedrijven weet te interesseren uit het eigen netwerk. Op die manier wordt de High Tech Campus nog internationaler.”

Dat een Amerikaans investeerder er naar verluidt één miljard euro voor over heeft, zegt volgens het management iets over de status die de campus in de afgelopen jaren heeft verworven in de wereld.