Buurt schrikt van politie-inval in Eindhoven: 'Zwaarbewapend, heel raar'

De politie heeft donderdagnacht een inval gedaan in de omgeving van de Italiëlaan en de Tarantostraat in Eindhoven. Waar de inval verband mee houdt, is niet bekendgemaakt.

"Vermoedelijk gaat het om iets met grote waarde", vertelt een ooggetuige, die wijst op de aanwezigheid van de bewakingseenheid van de politie op het plein. De getuige vermoedt dat criminelen grof geweld zouden willen gebruiken om deze spullen terug te krijgen.

Vrijdag zou het onderzoek worden voortgezet.

'Normaal gesproken is het hier heel rustig'

"Het begon hier donderdagmiddag al", laat een buurtbewoonster weten. "Toen zagen we ineens heel veel politie in de buurt." Daar keek ze van op. "Normaal gesproken is het hier namelijk heel rustig. Op het plein voor de garageboxen waar de politie bezig was, spelen wij normaal gesproken met onze kinderen. En ineens staan daar allemaal zwaarbewapende mensen. Heel raar. Dan denk je: jeetje, wat is hier allemaal aan de hand?"

